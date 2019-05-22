ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak atamalarda usul değişikliğine gidildi.

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, merkez başkanı ve merkez faaliyet alanıyla ilgili çalışma yapan ODTÜ öğretim elemanları arasından rektör tarafından 3 yıl süre için görevlendirilen 3 üye, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünün belirleyeceği 2 üye, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden 1 üye olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

Görev süresi 3 yıl olan yönetim kurulunda, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilecek ve herhangi bir nedenle görevinden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye atanabilecek.

Üç yıllığına atanacak merkez başkanı, süresi sona erdiğinde tekrar görevlendirilebilecek.

Merkez başkanının önerisi üzerine en fazla 2 kişi rektör tarafından merkez başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilecek. Merkez başkanının görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının da görevi sona erecek.