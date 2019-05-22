Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa mersin hakan İrfan Özdemir
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak
Dünyada yılın otomobilleri arasına girdi
Yılın Şehir Otomobili
Kremlin'den Zelenskiy'e “yaptırım tepkisi“
Kremlin'den tepki!
Buğday yatırımcıyı üzdü
Buğday yatırımcıyı üzdü
Türkiye'de yatırımlara devam
Yatırımlara devam

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak atamalarda usul değişikliğine gidildi.ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,...

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik
banner17

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak atamalarda usul değişikliğine gidildi.

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, merkez başkanı ve merkez faaliyet alanıyla ilgili çalışma yapan ODTÜ öğretim elemanları arasından rektör tarafından 3 yıl süre için görevlendirilen 3 üye, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünün belirleyeceği 2 üye, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden 1 üye olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

Görev süresi 3 yıl olan yönetim kurulunda, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilecek ve herhangi bir nedenle görevinden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye atanabilecek.

Üç yıllığına atanacak merkez başkanı, süresi sona erdiğinde tekrar görevlendirilebilecek.

Merkez başkanının önerisi üzerine en fazla 2 kişi rektör tarafından merkez başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilecek. Merkez başkanının görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının da görevi sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol Araştırma MerkeziOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol Araştırma Merkezi YönetmeliğiResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5