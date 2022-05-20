Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Jak Eskinazi güven tazeledi
Güven tazeledi
Şehrin kalbinde yükselecek
Şehrin kalbinde yükselecek
Citroen'den yaza damgasını vuracak hareket
Yaza damgasını vuracak
Doğtaş’tan 50. Yıl Atağı!
50. Yıl Atağı!
EXPO'ya talip oldular
EXPO'ya talip oldular

Ödül aldı lider olacağız dedi

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Altın Marka Ödülleri’nin dağıtıldığı 6. Türkiye Marka Zirvesi kapsamında “Sürdürülebilir Marka İletişimi” paneline katıldı ve "Atamızdan aldığımız ilhamla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilir başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Ödül aldı lider olacağız dedi

Dünya moda perakendesinin lider markalarından D’S damat, 6. Türkiye Altın Marka Ödüllerinde halk oylamasıyla “Yılın Giyim Markası” seçildi. Kuruluşundan bu yana başarısı pek çok ödülle taçlanan Orka Holding bünyesindeki D’S damat, İtalya’dan Avustralya’ya, İspanya’dan Dubai’ye 80 ülkede yer alan mağazalarında sürdürülebilirlik odaklı koleksiyonları, her ortamda farkını ortaya koyan kalıpları ve kusursuz fitiyle erkek giyimde zirveyi paylaşmayı sürdürüyor. 347.254 kişinin online katılımıyla gerçekleşen halk oylamasında belirlenen Altın Marka Ödüllerinde, D’S damat’ın ödülü, markanın kurucusu olan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na takdim edildi.

Orakçıoğlu: “Başarıda, trendlerin takibi ve değişimi öngörmek pay sahibi”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Altın Marka Ödülleri’nin dağıtıldığı 6. Türkiye Marka Zirvesi kapsamında “Sürdürülebilir Marka İletişimi” paneline katıldı. Orakçıoğlu, panelde yaptığı konuşmada bu yıl 103.sü kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Orakçıoğlu “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyoruz. Atamızdan aldığımız ilhamla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilir başarılara imza atmaya devam edeceğiz. D’S damat’ın erkek giyimine her ortamda ‘fonksiyonel şıklık’ getiren dünyanın lider markalarından birine dönüşmesi, azmimizin güzel bir örneği niteliği taşıyor” dedi.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Altın Marka Ödülleri Sahiplerini BulduD’S Damat “Yılın Giyim Markası” SeçildiD’S Damat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1