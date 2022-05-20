Ödül aldı lider olacağız dedi

Dünya moda perakendesinin lider markalarından D’S damat, 6. Türkiye Altın Marka Ödüllerinde halk oylamasıyla “Yılın Giyim Markası” seçildi. Kuruluşundan bu yana başarısı pek çok ödülle taçlanan Orka Holding bünyesindeki D’S damat, İtalya’dan Avustralya’ya, İspanya’dan Dubai’ye 80 ülkede yer alan mağazalarında sürdürülebilirlik odaklı koleksiyonları, her ortamda farkını ortaya koyan kalıpları ve kusursuz fitiyle erkek giyimde zirveyi paylaşmayı sürdürüyor. 347.254 kişinin online katılımıyla gerçekleşen halk oylamasında belirlenen Altın Marka Ödüllerinde, D’S damat’ın ödülü, markanın kurucusu olan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na takdim edildi.

Orakçıoğlu: “Başarıda, trendlerin takibi ve değişimi öngörmek pay sahibi”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Altın Marka Ödülleri’nin dağıtıldığı 6. Türkiye Marka Zirvesi kapsamında “Sürdürülebilir Marka İletişimi” paneline katıldı. Orakçıoğlu, panelde yaptığı konuşmada bu yıl 103.sü kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Orakçıoğlu “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyoruz. Atamızdan aldığımız ilhamla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilir başarılara imza atmaya devam edeceğiz. D’S damat’ın erkek giyimine her ortamda ‘fonksiyonel şıklık’ getiren dünyanın lider markalarından birine dönüşmesi, azmimizin güzel bir örneği niteliği taşıyor” dedi.