Ödüllü tasarımcılar UNICERA’da buluşuyor

Türk seramik sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı, 27 Şubat-3 Mart 2018 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy'de düzenlenecek.

Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) işbirliğiyle gerçekleştirilecek.



Deneyimlerini ziyaretçilerle paylaşacaklar

Fuarda 28 Şubat ve 1 Mart’ta 2 önemli seminere imza atılacak. Toplam 9 oturumun yapılacağı seminerlerde İtalya, İspanya ve Almanya’dan gelen dünyaca ünlü ödüllü tasarımcılar deneyimleri ve sektördeki yeni trendleri ziyaretçilerle paylaşacak. Seminerlere katılacaklar arasında Diego Grandi, Massimo Farinatti, Sergio Perez Fortea, Michael Schmidt ve Marca Paloelli gibi önemli tasarımcılar yer alacak.





1000’in üzerinde marka ürünlerini sergileyecek

İspanya Banyo Ekipmanları Derneği (ASEBAN), İtalyan Seramik Makineleri ve Ekipmanları Üreticileri Birliği (ACİMAC), Confindustria Ceramica İtalia (EDI. CER SPA), Italian Trade Agency (ITA) kuruluşları tarafından da desteklenen UNICERA Fuarı’na, 130 ülkeden 10 bin yabancı olmak üzere 80 bin alıcı bekleniyor. Fiyat avantajı, kolay ulaşılabilirlik ve kaliteli üretimle büyüklüğünü 3 milyar dolara ulaştıran seramik sektörü, UNICERA Fuarı ile önümüzdeki dönemde önemli bir büyüme yaratacağı hedef pazarlar olan Amerika, Afrika, Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde etkinliğini artırmayı hedefliyor.





Ünlü tasarımcılar neler anlatacak?

28 Şubat günü düzenlenecek seminerin ilk oturumu saat 13.00’te başlayacak. Seminerde; banyo sektörü için önemli projelere imza adan Adriano Design Stüdyosu’ndan Gabriele-David Adriano ile Salim Mottaghi ‘Yönlendirmeler: Stratejik ürün tasarımına yaklaşım’; Cersai Tasarım Ödüllü İtalyan DGO Tasarım Stüdyosu’ndan Diego Grandi ile Andrea Marelli, ‘Materyaller aracılığıyla kişisel bir yolculuk’; İtalyan Farinatti Design Stüdyosu’nun kurucusu ve bir çok ödüle sahip Massimo Faranitti ‘Sağlıklı olmaktan refahlığa’; İtalyan Disegno Industriale'den Ettore Giordana da ‘Tasarıma çok kültürlü yaklaşım-seramik sektöründe bazı kavram üretimi’ konularında katılımcılara sunum yapacak.

1 Mart’ta gerçekleştirilecek ikinci seminerde ise Milano'daki "Ev Seramik Nesneleri" yarışmasında birincilik kazanan İspanyol Perezfortea Studio'dan Sergio Perez Fortea, ‘Banyo ortamında yaratıcılık’; HAFELE, HETTICH ve BBQUBE gibi ünlü markalara tasarımlar gerçekleştiren Alman code2design’den Michael Schmidt, ‘Farklı kültürlerde lüksün tanımı-banyo ürünlerinin arkasındaki hikaye’; ünlü İtalyan şirketleri için ödüllü ürün tasarlayan Studio Di Progettazione E Disegno Industriale'den Davide Vercelli, ‘Banyo ortamında yaratıcılık’; 10 kez Red Dot Tasarım Ödülü, 5 kez Design Plus, 2 kez GOOD Design Award, 4 kez ADI Design Index ödülü alan İtalyan Meneghello Paolelli Associati’den Marco Paloelli ile Sandro Meneghello, ‘Banyo tasarımındaki 6 önemli nokta’ ve İtalyan Nespoli e Novara’dan Alberto Novara ile Tiziana Bertoia da 'Başarının Sırrı' konularında açıklama yapacak.