OECD Bölgesi'nde işsizlik mayısta yüzde 5,2'ye geriledi

İSTANBUL (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerde işsizlik, mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye geriledi. Böylece OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı üst üste 2 ay düşüş kaydetmiş oldu.



OECD'nin bugün yayımladığı rapora göre, küresel mali krizle birlikte Ocak 2013'te en üst seviyeye ulaşan işsiz kişi sayısı, söz konusu tarihten bu yana düşüş kaydetti.

OECD'ye üye ülkelerde işsizlik, mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye indi. Böylece OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı üst üste 2 ay düşüş kaydetmiş oldu.



Rapora göre, OECD'ye üye ülkelerde şu anda 33,2 milyon işsiz bulunuyor. Söz konusu rakam, Nisan 2008'e göre 500 bin kişi fazla olmasına karşın Ocak 2013'e kıyasla 16,1 milyon kişi daha az anlamına geliyor.

Rapora göre, Avro Bölgesi'nde ise işsizlik oranı mayısta değişmeyerek yüzde 8,4'te kaldı.





- Genç işsizlik İspanya'da yüzde 33,8





OECD'ye üye ülkeler içerisinde mayısta en yüksek işsizlik 0,2 puanlık düşüş kaydetmesine karşın yüzde 15,8 ile İspanya'da gerçekleşti.

İşsizlik, Mayıs 2018'de İtalya'da 0,3 puan düşerek yüzde 10,7'ye gerilerken, Portekiz'de 0,1 puan artarak yüzde 7,3'e yükseldi.

Japonya'da, 0,3 puan düşen işsizlik yüzde 2,2'ye inerken, Güney Kore'de 0,2 puan artarak yüzde 4'e çıktı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de ise işsizlik, mayısta 0,1 puan düşerek yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.



OECD ülkeleri içinde genç işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 10,9'da kaldı. Genç işsizlik oranı mayıs ayı itibarıyla İspanya'da yüzde 33,8 ve İtalya'da yüzde 31,9 olarak belirlendi. Mayıs ayı rakamları yer almayan Yunanistan'da ise martta genç işsizlik oranı yüzde 43,2 oldu.

Raporda, Türkiye ile ilgili de mayıs ayı rakamlarına yer verilmedi. Türkiye'de martta mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik yüzde 9,9 oldu.