OECD İstanbul Merkezi için mutabakat zaptı imzalandı

PARİS (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) İstanbul’da politika üretebilecek bir merkezinin açılmasına ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Zeybekci, OECD Genel Merkezi'nde düzenlenen imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Türk hükümeti olarak İstanbul'u tüm bölge için bir kültür, ticaret ve ekonomi merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Avrasya, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika, İstanbul tüm kıtaların lojistik olarak birleşme noktası haline geldi." dedi.

Bakan Zeybekci, söz konusu merkezin açılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Zeybekci, ayrıca birçok uçuşun artık İstanbul üzerinden aktarmalı şekilde gerçekleştiğine işaret etti.

OECD Genel Sekreteri Gurria ise "İstanbul her zaman medeniyetlerin kesiştiği şehir olmuştur. Yeni merkez stratejik bir yerde kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için referans noktası olacaktır." diye konuştu.

Gurria, merkezin, OECD’nin ortaklarıyla olan ilişkilerini geliştirme konusunda çok büyük rol oynayacağını belirterek, "OECD’nin kurucu üyelerinden biri olan Türkiye’de bir merkez açmak, kendi başına güçlü bir sembol teşkil edecek ve milliyetçilik, tecritçilik ve korumacılığın arttığı bu dönemde OECD’nin ortaklarıyla birlikte çalışma konusunda istekli olduğu mesajını verecek." değerlendirmesinde bulundu.

İlk etapta 5 yıl süreyle hizmet vermesi beklenen ve bu süre tarafların kararı doğrultusunda uzatılabilecek İstanbul merkezinin personelini OECD istihdam edecek.



- Merkez, Paris'teki OECD'ye bağlı çalışacak



Hedefinde Türkiye'nin yakın tarihi ve kültürel bağları bulunan Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleriyle Kuzey Afrika bölgesinin yer alacağı merkez, doğrudan Paris'teki OECD'ye bağlı faaliyet gösterecek.



İstanbul OECD Merkezi'nin çalışmaları çerçevesinde rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme alanlarına odaklanılacak.

Paydaşlar arasında diyalog ortamının oluşturulması ve bu alanlarda politika üretilmesi de hedef arasında yer alıyor.

Ayrıca merkez, OECD araçlarının emsal değerlendirmelerinin ve en iyi uygulamalarının paylaşılması gibi yöntemlerin Türkiye'ye aktarılmasını kolaylaştıracak.



- OECD ile ilişkilerde yeni sayfa



İstanbul OECD Merkezi, İtalya ve Macaristan'daki dar kapsamlı ofislerin aksine, Paris'teki gibi tüm konularda politika üretebilecek. İstanbul'daki merkezin çalışmaları kapsamında toplantılar, çalıştaylar, seminerler düzenlenecek, yüksek seviyeli etkinliklere ev sahipliği yapılacak, kamu ve özel sektör arasındaki iletişim geliştirilecek, ulusal, bölgesel, uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri kurulacak ve bu süreçler sonucunda ortaya konulacak kapsamlı politika önerileriyle Türkiye'nin ve yakın coğrafyasının sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme yönündeki çalışmaları desteklenecek.



İstanbul merkezi, Türkiye'yi OECD'nin Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika odaklı bölgesel bir üssü haline getirecek. Merkezdeki çalışmaların çıktılarından bu coğrafyadaki ülkeler de faydalanacak. Merkezin çalışmaları kapsamında Türkiye'de yapılacak toplantılara OECD ülkelerinden ve diğer ülkelerden temsilciler katılacak ve Türkiye'yi daha yakından tanıma imkanı bulacak.

Türkiye'nin, kurucularından olduğu OECD ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açacak merkez, Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğüne de büyük katkı sağlayacak.