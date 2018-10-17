Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Reşat türk GE
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

OECD'den vatandaşlık satan ülkeler listesi

- OECD, yatırım karşılığı vatandaşlık veya oturum izni sağlayarak vergi kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası çalışmaları tehdit eden ülkelerin listesini yayımladı - AB üyesi 2 ülkenin de yer aldığı listede toplam 21 ülkeye yer verildi

OECD'den vatandaşlık satan ülkeler listesi
banner17

BRÜKSEL (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yatırım karşılığı vatandaşlık veya oturum izni sağlayarak vergi kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası çabaları tehdit eden ülkelerin listesini açıkladı.

Yatırım karşılığı vatandaşlık ve oturum izni vermeye yönelik 100 ülkenin çeşitli programlarının incelendiği OECD çalışması yayımlandı.

Vergi kaçakçılığına karşı yüksek riske sahip uygulamalar bulunan ülkelerin tespit edildiği çalışmada, Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de (GKRY) yer aldığı 21 ülke belirlendi.

Çalışmada, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Kolombiya, Dominika, Grenada, Malezya, Mauritius, Monako, Montserrat, Panama, Katar, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Seyşeller, Turks ve Caicos Adaları, Birleşik Arap Emirlikleri, Vanuatu'nun çeşitli yatırım karşılığı oturum ve vatandaşlık programlarının suistimale açık olduğu kaydedildi.

Söz konusu ülkelerdeki vatandaşlık ve oturum izni sağlayan programların, mal varlıklarının gizlenmesinde ve vergi kaçakçılığında kullanılabileceğine dikkati çekilen çalışmada, bazı ülkelerdeki uygulamaların o ülkede önemli bir süre yaşanmamasına rağmen düşük vergi ödeme imkanı sağladığı belirtildi.

Çalışmada, söz konusu uygulamaların, vergi kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası çalışmaları tehdit ettiği kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ListeOECDOturum IzniVatandaşlıkVergiYatırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1