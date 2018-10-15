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OEPSAŞ, "Zorlu Enerji" adıyla faaliyet gösterecek

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji Grubu'na şubat 2017'de dahil olan Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ (OEPSAŞ), artık "Zorlu Enerji" adıyla çalışmalarına devam edecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, çatısı...

OEPSAŞ,
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İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji Grubu'na şubat 2017'de dahil olan Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ (OEPSAŞ), artık "Zorlu Enerji" adıyla çalışmalarına devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, çatısı altında bulunan tüm şirketleri "Zorlu Enerji" markası altında birleştirdi.

Birleşme kapsamında, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik illerinde perakende elektrik satış faaliyetlerini yürüten OEPSAŞ faturalarında, eylül ayı itibarıyla Zorlu Enerji logosu kullanılmaya başlandı.

Aboneler nezdinde faaliyetlerde hiç bir değişiklik olmayacağı belirtilen açıklamada, müşterilerin memnuniyetini ön planda tutarak yapılan isim değişikliğiyle ilgili, banka ve anlaşmalı kurumlara operasyon öncesi bilgi verdi.

Tek marka ve tek logo yaklaşımıyla daha dinamik ve kurumsal bir kimliğe geçiş yapan şirket, iş ortakları, sektör ve müşterileri için aktif olarak hizmet vermeyi amaçlıyor.

OEPSAŞ'ın yanı sıra elektrik ticareti markası Zorlu Elektrik ise "Zorlu Enerji" adı altında hizmet vermeye devam edecek.

Zorlu Enerji'nin, bu gelişmeyle uzun süredir çalıştığı ve uygulamaya geçirdiği güneş enerjisinden elektrikli araçlara, şarj ünitelerinden elektrik şebekelerine, proje geliştirmeden işletmeye kadar her alanda enerji çözümleri sunan iş modelini marka çalışmalarına da taşıdığı belirtildi.

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EnerjiOEPSAŞZorlu Enerji
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