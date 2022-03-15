Ofise güvenlik kalesi kurdu

Kaliteden taviz vermeyen üretim anlayışı, kurumsal bakış açısı, dinamik ve güçlü yapısıyla sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Kale Kilit; kartlı kilitler, parmak izli kapı kolları ve kilitler, geçiş kontrol üniteleri ve yeni nesil dijital şifreli kasalar gibi ofis çözümleriyle iş yerlerinde güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. Tasarımları ve estetik yapıları ile de öne çıkan bu ürünler etkili güvenlikte gelinen son teknolojiyi sergiliyor.

Mifare Kart teknolojisine sahip Kale Lüks Seri Kartlı Kilit ile tam koruma

Konfor ve güvenliği bir arada sunan Kale Lüks Kartlı Kilit serisi KD040/87-260, şık tasarımı ile göz dolduruyor. Mifare Kart teknolojisi ile ofis giriş kapılarında güvenliği en üst seviyeye taşıyan kartlı kilit, minimalist tasarımı ile farklılaşıyor. Işıklı ve sesli uyarı, zorlamalara karşı koruma ve gizli barel özellikleri ile ön plana çıkan kilit sistemi, opsiyonel olarak 200 adede kadar kayıt tutma olanağı sağlıyor. Tarih ve saat sınırlaması ile güvenlik düzeyini artıran Lüks Seri kartlı kilit, aynı zamanda mekanik anahtar ile açılabilme özelliğine sahip.

Kayıt hafızalı Yeni Nesil Dijital Şifreli Kasalar ile üst düzey güvenlik

Tasarımı ve üst düzey güvenlik kabiliyeti ile dikkat çeken KKLAP-ECO195001 dijital şifreli kasalar kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. İdeal ölçü ve ağırlığı ile ev ve iş yerlerinde kolaylıkla konumlandırılabilen dijital kasalar, değerli eşyaları güvende tutuyor. Duvara ve yere monte edilebilen, son 125 girişi kayıtlı tutabilme özelliğine sahip kasalar, LED ışıklı iç aydınlatması ile kullanım konforu sağlıyor. Motorlu Kilitleme sistemi, sabit ve değişken şifre belirleme seçeneği, hem şifreli giriş hem de mekanik anahtar giriş opsiyonları ile kullanıcılarının güvenlik hassasiyetlerine karşılık veriyor.

Parmak izli kilit serisi ile parmak iziniz artık anahtarınız

Ofis ve oteller gibi güvenlik ihtiyacının arttığı mekanların giriş kapılarında güvenlik ve estetiği buluşturan Kale Kilit, parmak izli kilit serisi ile tüm beklentileri karşılıyor. Hem parmak izi hem de Mifare kart ile açılabilen KD050/50-110 ve 120 Parmak İzli Kilit serisi 90 kullanıcıya kadar tanımlama yapma imkanı sunuyor. Tüm silindirli kilitlere uygulanabilen parmak izli kapı kolu, farklı renklerde, farklı işlevleri ifade eden LED’li ikaz ışıkları, sesli ve görsel uyarı sistemleri ile keyifli bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor.