Ofiste elektriği tasarruflu kullanmanın yolları!

Günümüzün büyük bir kısmını ofiste geçiriyoruz. Bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri, aydınlatma derken büyük miktarda bir elektrik tüketimi yapıyoruz. Fakat bu tüketimin bir kısmı boş yere oluyor. Elektriği boşa harcamamak ve tasarruf etmek için alınabilecek önlemler var. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi EnCazip’in derlediği bilgilere göre Türkiye’de 7 milyon ticarethane bulunuyor ve ülkedeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 30’u ticarethanelerde gerçekleşiyor. Ofiste en çok elektrik harcayan cihazlar ve kalemler sırasıyla klima, bilgisayar, aydınlatma, fotokopi ve faks makinesi, kahve makinesi olarak sıralanıyor.



Birkaç basit önlemle ve hareketle işletmenizin büyüklüğüne de bağlı olarak elektrikten tasarruf etmek mümkün. Özellikle de ülkemizin cari açığının önemli bir kısmının enerji kaynaklarından dolayı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu önemli kaynağı dikkatli kullanmanın önemi artıyor. Elektrik tasarrufu bilincini artırmayı hedefleyen EnCazip’in tavsiyeleri şöyle:



Enerji denetim ve danışmanlık hizmeti alın: İşletme olarak hangi kalemin ne kadar enerji harcadığını bilmek tasarruf yapmak için atılacak ilk adımdır. Bu denetimi yapanlar, paranızın hangi cihazlara gittiğini söyleyebilir, elektrik daha efektif nasıl kullanılır gibi konularda size yol gösterebilirler. Üstelik piyasadaki danışmanların büyük bir çoğunluğu size tasarruf sağlamadıkça herhangi bir ücret talebinde de bulunmazlar.



Elektrik tedarikçinizi değiştirin: Ticarethane ve sanayi abone grupları için elektrik piyasası meskenlere göre daha hareketli ve tedarikçiler oldukça cazip tasarruf fırsatları sunuyor. Ulusal tarifeden elektrik kullanan ticarethane aboneleri elektrik enerjisinin kiloWatt saati başına vergiler dahil toplam 82 kuruş öderken, elektrik tedarikçisi değiştirdiklerinde yüzde 15’ler civarında daha ucuz birim fiyatla elektrik kullanabiliyor.



Kullanmadığınız zaman kapatın: Çok basit bir kural gibi görünse de çoğu işletme bunu hayata geçirmiyor. Bilgisayarları, monitörleri, yazıcıları ve diğer aygıtları kullanmadığınız zaman kapatmak veya uyku moduna geçirmek enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Aynı şey ofis mutfaklarındaki eşyalar için de geçerli, kahve makinesi, varsa mikrodalga fırın…



Günışığını kullanmaya çalışın: Özellikle plazaların en büyük derdi gündüz saatlerinde bile ışık yakmak zorunda kalmaktır. Pencere ve camların önünde ışığı kesen şeyleri kaldırarak içeri daha çok güneş ışığı girmesini sağlayabilirsiniz.



Enerji tasarruflu ampulleri seçin: 60Watt’lık ampulü, 18Watt’lık enerji tasarruflu ampulle değiştirmek uygulaması kolay bir tasarruf yöntemi olacaktır. Geleneksel ampuller yerine LED ampuller kullanarak yüzde 90’lara varan oranda tasarruf etmek mümkün.



Sensörlü ışıkları tercih edin: Çok sık geçilmeyen koridorlar, toplantı odaları, mutfak ve tuvaletler gibi harekete duyarlı ışıklandırmalar yerleştirmek tasarruf etmenizi sağlayacaktır.



Akıllı termostatları kullanın: Akıllı termostatlar, ofiste kimse yokken (geç saatler, hafta sonları vs.) ortamın ısısını ayarlamanızı sağlar. Mesai saati başlamadan yarım saat önce çalıştırılabilir ve ideal sıcaklığa getirilebilir. Aynı şekilde herkes çıktıktan sonra kapatılabilir. Yazın ofislerin ideal sıcaklığı 25, kışın ise 19 derecedir. Buna göre ayarlama yapılabilir. Küçük bir not, kışın ofisinizi 1 derece soğuk, yazın ise 1 derece sıcak tutmak yüzde 10’a kadar tasarruf etmenizi sağlayabilir.



Prizden çıkarın: Ofisteki cihazları gruplayarak çoklu prizlerde kullanmak da faydalı olabilir. Böylece akşam çıkarken tek bir tuşa basarak birkaç cihazın elektriği kesilebilir. Cihazlar şarj edildikten sonra (özellikle cep telefonu ve laptop) şarj aletleri prizlerden çıkarılabilir.



Evden ya da dışarıdan çalışın: Yapılan iş elverdiği müddetçe ayda birkaç gün ofise gelmeden, evden ya da dışarıdan çalışmak da enerji tasarrufu yapılmasını sağlar.