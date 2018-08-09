Ofiste güvenli sürüş eğitimi

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - İşverenler, çalışanları için planladıkları çeşitli eğitim ve aktivitelerde simülatör teknolojisinden yararlanıyor. Simülatör eğitimleri, çalışanların iş güvenliği konusundaki kişisel farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılmasında da kullanılıyor.

Simülatör teknolojisinin eğitim alanındaki kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Eğitimlerin etkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunan simülatörler, aynı zamanda riskli durumların güvenli şekilde deneyimlenmesine olanak sunuyor.

Simülatör eğitimleriyle çalışanların iş güvenliği konusundaki kişisel farkındalığı ve bilinç düzeyi artırılıyor.

Teknolojik altyapısı ve tecrübesiyle farklı tipteki araç simülatörlerini ihtiyaca uygun olarak çeşitli donanım konfigürasyonlarında üreten Simsoft, iş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri kapsamında L'Oreal Türkiye ile iş birliğine gitti. İş birliği etkinliğinde L'Oreal Türkiye çalışanları Güvenli Sürüş Eğitim Simülatörü'nü deneyimleme fırsatı yakaladı. Çalışanlar, simülatör yardımıyla birçok farklı senaryoda sürüş gerçekleştirdi ve becerilerini değerlendirme fırsatı buldu.

- Zorlu koşullarda sanal sürüş

Güvenli sürüş eğitim simülatörleri otomobil, ağır vasıta ve motosiklet araç sürücülerinin güvenli, sistematik ve düzgün bir sürat ve pozisyonda kontrol altında tutularak, yol ve trafik koşullarını en iyi şekilde kullanmasını sağlıyor. Farklı senaryolar ve hava koşullarında eğitime imkan veren simülatörler konfigüre edilebiliyor ve farklı araç simülatörleri aynı altyapıyla üretilebiliyor.

Simsoft, LCD ekranlı görüntü sistemleri ve 360 dereceye kadar perde sistemleri kullanarak 2, 3, 6 eksen seçeneklerinde hareketli platformlara sahip, araç dinamiğine uygun olarak yüksek sadakat seviyesinde modellenen simülatör sistemleri geliştiriyor.

Sanal sürüş simülatör eğitimleriyle alkollü araç kullanımı, araç önüne ani engel çıkması, virajlı yol, toprak zemin, karlı/buzlu yol gibi çeşitli senaryolar deneyimlenebiliyor.

- En önemli faktör sürücü

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 22 milyonun üzerinde araç bulunuyor. Kara araçlarının karıştığı kaza sayısı da araç sayısına bağlı olarak artıyor.

Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bu nedenle sürücülerin trafikteki sürüş kabiliyetleri ve psikolojik davranış durumları, kaza önlemede üzerinde durulması gereken en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Ulaşım problemleri konusunda yapılan altyapı yatırımlarıyla birlikte güvenlik konusu büyük öneme taşıyor. Bu nedenle trafikte riskin en aza indirilmesi için araç şoförlerinden yayalara ve yolculara kadar ciddi bir trafik bilincinin oluşturulması gerekiyor.

Simsoft, bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği ileri sürüş simülatörleriyle farklı zeminlerde ve trafik koşullarında, güvenli ve defansif sürüşten iletişim, öfke kontrolü, sürüş psikolojisine kadar pek çok konuda eğitim imkanı sunuyor.

Kullanıcı seviyesinde farklı senaryolarla eğitimlerin, simülatörler üzerinden daha etkin, hızlı ve gerçek hayatta eğitim amaçlı yaratılması zor vakalarla verilmesi sağlanıyor.