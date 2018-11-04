Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Philippe Bismut Ali İleri
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin

OGM'den "damgalı dikili ağaç" atağı

- Orman Genel Müdürlüğü, 2003'te 9,1 milyon metreküp olan damgalı dikili ağaç üretimini, bu yıl itibarıyla yaklaşık 3 katına çıkararak 25 milyon metreküpe yükseltti - İthalatı minimize edebilmek için üretimin gelecek yıl 30 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor

OGM'den
banner17

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Türkiye'de her geçen gün büyüyen ve çeşitlenen ahşap sektörünün ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla damgalı dikili ağaç üretimine hız verildi.

2003 yılında 9,1 milyon metreküp olan söz konusu üretim bu yıl itibarıyla 25 milyon metreküpe ulaştırılırken, gelecek yılın hedefi ise 30 milyon metreküp olarak belirlendi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, endüstride kullanılan temel odun ham maddesinin büyük bölümü devlet ormanlarından karşılanıyor. Yapılan tüm projeksiyonlarda, küresel düzeyde ağaç ve orman ürünleri ticaretinin gelecek yıllarda sürekli büyümesi bekleniyor. Bu büyümeyle sektörde rekabetin de aynı ölçüde artması öngörülüyor. Bu kapsamda, sektörün ihtiyaç duyacağı odun ham maddesi üretiminin de çoğaltılması yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Ormancılık sektörü, ürettiği mal ve hizmetlerle kendisi dışındaki pek çok sektöre de girdi sağlıyor. Türkiye'nin sahip olduğu ormanların neredeyse tamamına yakınının mülkiyeti ve işletilmesi devlete ait bulunuyor. Dolayısıyla endüstride kullanılan temel odun maddesinin yüzde 67'si OGM satışlarından karşılanıyor. Geriye kalan ihtiyacın yaklaşık yüzde 15'i özel sektör satışlarından, kalan yüzde 18'i de ithal yoluyla ikame ediliyor.

Türkiye'de her geçen gün büyüyen ve çeşitlenen ahşap sektörünün talep ettiği ham madde ihtiyacını karşılamak için son 15 yılda üretime hız veren OGM, 2003'te 9,1 milyon metreküp olan damgalı dikili ağaç üretimine hız verdi. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 3 katına çıkan üretim 25 milyon metreküpü buldu. İthalatın minimize edilebilmesi amacıyla üretimin gelecek yıl 30 milyon metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor.

- Orman köylülerine yılda 1,3 milyar lira

Odun üretiminin artırılmasının ahşap sanayisine sağladığı faydaların yanı sıra orman köylüsüne de maddi anlamda ciddi katkıları bulunuyor. Her yıl yaklaşık 150 bin orman köylüsü, odun üretim işçiliğinde istihdam ediliyor ve bunun karşılığı yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme yapılıyor.

OGM yetkilileri, son dönemde sürdürülebilirlik kavramının yerleşmesiyle küresel düzeyde orman ürünlerinin ticaretinde "sertifikasyon belgesi"nin ayrı bir önem kazandığını belirtti. Söz konusu belgenin Türkiye'de artmasıyla çevre duyarlılığı yüksek yeni pazarlara girme olanağının da artacağını ifade eden yetkililer, bu sayede ürünler daha yüksek fiyattan pazarlanabileceğini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dikili Damgalı AğaçOrman Genel MüdürlüğüTarım Ve Orman Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1