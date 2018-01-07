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Öğrenciler kariyerlerini "CEO"lardan ilham alarak belirleyecek

- BTK tarafından düzenlenecek BTKariyer Günleri'nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bilişim sektörlerinin liderlerinin öykülerini dinleyerek, kariyer planlama, geleceğe yönelik yol haritası oluşturma, staj ve istihdam olanakları imkanı elde edecek

Öğrenciler kariyerlerini

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenecek BTKariyer Günleri'nde öğrenciler, bilişim sektörü liderlerinin kariyer öykülerini dinleyerek kendilerine yol haritası belirleyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BTK tarafından sektör liderlerinin ilham verici kariyer öykülerini anlatacakları etkinlik, "Dinlenesi Hikayeler" temasıyla 10 Ocak'ta düzenlenecek.

Söz konusu etkinlikte, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu, Vodafone Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany ile ilk program gerçekleştirilecek.

- Geleceğe yönelik yol haritası belirlenecek

BTKariyer Günleri, iş hayatına henüz başlamamış öğrencilere, kariyer planlama, geleceğe yönelik yol haritası oluşturma, staj ve istihdam olanakları hakkında detaylı bilgi edinme imkanının yanı sıra telekomünikasyon sektörünün liderlerini yakından tanıma fırsatı sunacak.

Şirketlerin insan kaynakları direktörleri de kurumlarını tanıtmak ve kariyer imkanları paylaşmak için katılımcılarla buluşacak.

- Operatörler yeni projelerini tanıtacak

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un yeni projelerinin de tanıtılacağı etkinlikte, öğrencilerin ve genç profesyonellerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çeşitli sürpriz çekilişler yapılacak.

Katılımın ücretsiz olacağa etkinlik için http://etkinlik.btk.gov.tr/ adresindeki başvuru linkinden ön kayıt yaptırılabilecek.

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BTKBTKariyer Günleri
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