Öğrenciler “oyun kodlamak“ için yarışacak

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Ortaokul öğrencilerinin, “oyun tasarlama ve geliştirme" becerilerinin artırılması amacıyla "Oyunumu Kodluyorum Yarışması" düzenlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün ortaokulların katılımıyla gerçekleşecek "Oyunumu Kodluyorum Yarışması", Ankara Valiliği ana sponsorluğunda organize edildi. Yarışmaya, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), TÜBİTAK, ROKETSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, ODTÜ Teknokent, Hacettepe Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Laboratuvarı (H-STEM Lab), Türksat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Güvenli İnternet Merkezi, Ankara Kalkınma Ajansı danışmanlık desteği veriyor.

Bireylere yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği gibi temel becerilerin kazandırılması için düzenlenen yarışmayla öğrencilerin teknolojiyi araç olarak kullanabilmesi, kod yazma becerilerinin geliştirilmesi, girişimcilik ruhunun aşılanabilmesi, avantajlı ve dezavantajlı bölgelerde yaşayanların aynı fırsat noktasında birleştirilmesi amaçlanıyor. Uzun vadede ise oyun adı ve karakterlerinde Türkçe kullanılmasının özendirilmesi, yerli ve milli dijital oyun yazılımının teşvik edilmesi, kodlamaya ilgi duyan ve kendini geliştirmek isteyen öğrencileri yarışmaya destek olan kuruluşların keşfetmesinin sağlanması ve dünyada sürekli büyüyen yazılım ve oyun pazarından Türkiye'nin aldığı paya katkı verilmesi hedefleniyor.

- "Oyunun ve karakterlerin isimleri Türkçe olacak"

Oyunumu Kodluyorum Yarışması'nda öğrenciler, resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebildikleri, animasyon ve bilgisayar oyunu tasarlayabildikleri grafik programı "Scratch 2.0" üzerinden konu ve alan sınırlaması olmaksızın oyunlarını üretecekler. Öğrencilerin hazırlayacağı oyunların, daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve orijinal olması şartı bulunuyor. Her okuldan en fazla 6 ekibin birer oyunla yer alabileceği yarışmada, oyunun ve karakterlerinin isimleri Türkçe olacak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 2 Nisan'a kadar "http://www.eba.gov.tr/yarisma/basvuru/oyunumukodluyorum" internet sayfasından yapabilecekler.

Yarışmaya başvuran öğrenci ekiplerinin oyunlarının ön değerlendirmesi, akademisyen, mühendis ve uzman öğretmenlerden oluşan seçici kurul ve jüri tarafından 3-17 Nisan'da gerçekleştirilecek. Seçici kurul, oyunları 100 puan üzerinden kurgu (40), teknik kalite (30), görsellik (20), etkili ve doğru anlatım (10) şeklinde değerlendirecek ve puan verecek. Ön değerlendirme sonucunda, ilk 30'a girenler, jüri tarafından sunum için son değerlendirmeye çağrılacak. Son değerlendirmenin ardından, yarışmanın ödül töreni 25 Nisan'da BTK'de yapılacak.

Ulusal düzeyde ilki geçen yıl gerçekleştirilen Oyunumu Kodluyorum Yarışması'na 58 ilden toplam 456 başvuru gelmişti.