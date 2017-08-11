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Öğrenciler üniversiteye Turkcell uygulamasıyla hazırlanıyor

- Öğrencilerin takıldıkları soruları birbirleriyle paylaşarak yanıtlarını bulmalarını sağlayan uygulama, yeni özelliği Akıllı Rehberlik Paketi ile onlara kişisel çalışma programı sunacak

Öğrenciler üniversiteye Turkcell uygulamasıyla hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) hazırlanan öğrencileri ortak platformda buluşturan Bir Bilene Sor Uygulaması, Arıkovanı'nda fonlamaya açıldı.

Şirketin açıklamasına göre, öğrencilerin takıldıkları soruları birbirleriyle paylaşarak yanıtlarını bulmalarını sağlayan uygulama, yeni özelliği Akıllı Rehberlik Paketi ile onlara kişisel çalışma programı sunacak.

Fonlama süreci başlayan ve 350 bin öğrencinin faydalandığı uygulama, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin odaklandıkları konulara göre daha efektif şekilde hazırlanmalarını hedefliyor.

Yeni özelliği Akıllı Rehberlik Paketi ile öğrenciler için kişiselleştirilmiş çalışma programları sunan uygulama için geliştirilen yapay zeka programı, öğrenci profil bilgileri, odaklandığı konu başlıkları, hedeflenen üniversite ve bölüm, sınava kalan süre gibi kriterleri ele alarak kişiselleştirilmiş bir program şekillendiriyor.

Öğrenciler için piyasadaki binlerce kitaptan onların seçimlerine en uygun olanları sıralayan uygulama, öğrencilerin çalışma programı hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını izlemelerini sağlıyor.

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Bir Bilene Sor UygulamasıTurkcell
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