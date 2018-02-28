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Öğrenciler ünlü mobilya tasarımcılarıyla buluşacak

- İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneğince düzenlenen "I'm Design" etkinliğiyle yüzlerce üniversite öğrencisi, ünlü mobilya tasarımcıları ve firma yöneticileriyle bir araya gelecek - İMOS Başkanı Uğurdağ: - "Sektörümüzü, üniversitelerimizi, öğrencilerimizi, hocalarımızı dahil ederek birlikte büyütmeyi düşünüyoruz"

Öğrenciler ünlü mobilya tasarımcılarıyla buluşacak

BURSA (AA) - İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından "Tasarım Her Dili Konuşur" ana temasıyla düzenlenen "I'm Design" etkinliği, sektörle ilgili bölümlerde öğrenim gören yaklaşık 700 üniversite öğrencisini ünlü mobilya tasarımcıları ve yöneticilerle buluşturacak.

İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl ilçesinde bir otelde yapılan toplantıda, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinliğin başladığını ve 3 Mart'a kadar süreceğini söyledi.

3 Mart'ta düzenlenecek final programında dünyanın önemli tasarımcılarının deneyimlerini paylaşacaklarını belirten Uğurdağ, şöyle devam etti:

"Etkinliğimize yurt dışından davet ettiğimiz önemli isimler var. Anni Pitkajarvi, Hanna-Kaarina Heikkila, Rianne Koens, Susan Elo, Çiğdem Esra Kanberoğlu, Efe Karabulut, Enric Canet, Hicham Lahlou, Atilla Kuzu, Alberto Basaglia, Emmanuel Ruffo, Prof. Dr. Alpay Er, Pasquale Junior Natuzzi'yi ağırlayacağız. Gelen tasarımcılar ve yöneticiler kendi tecrübelerini paylaşacaklar. Sektörle ilgili 700'e yakın üniversite öğrencisini yurt içi ve yurt dışından gelen tasarımcı ve yöneticileriyle buluşturuyoruz. İnegöl mobilya sektörünün merkezidir. Böyle düşünüyorsak böyle hareket etmeli, program ve projelerimizi bu şekilde yapmalıyız. Mobilya sektöründe lideriz. Sektörümüzü, üniversitelerimizi, öğrencilerimizi, hocalarımızı dahil ederek birlikte büyütmeyi düşünüyoruz. I'm Design'e 16 farklı üniversiteden 48 öğrenciyle start verdik. Öğrencilerimiz Starwood firmamızda ürünler tasarlıyorlar. 3 Mart'ta workshop şeklinde sunacaklar."

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"I'm Design" EtkinliğiİnegölMobilya
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