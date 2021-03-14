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Oğuz Satıcı'dan son bilgi

TİM önceki başkanlarından Oğuz Satıcı'nın hastanedeki son durumu hakkında yakın dostlarından işinsanı Adnan Ulubaş bilgi verdi.

Oğuz Satıcı'dan son bilgi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önceki başkanlarındanı Oğuz Satıcı, Muğla'da yürüdüğü sırada düşerek ağır yaralanlıştı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlenliş ve yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutulmasına karar verilmişti. Satıcı'nın yakın dostlarından iş insanı Adnan Ulubaş şu bilgileri verdi: "Oğuz Başkanı stabil haline koruyor. Doktorları bunun iyi olduğu ifade ettiler. Durumu izliyorlar. Salı günü sanırım uyandıracaklar. Bu arada dün eline oyanttı. Bu da çok iyi bir gelişme. İnşallah kısa sürede çok iyi olacak. Duaya ihtiyacı var."

TİM Başkanlığı sırasında çok önemli projelere imza atan Oğuz Satıcı'nın sağlık durumu ile iş dünyası da yakından ilgileniyor.  Satıcı osyal medya hesabı Instagram'da 3-4 gün önce şöyle bir paylaşım yapmıştı:

"Ben her zaman mutlu hissediyorum, neden biliyor musunuz? Çünkü, kimseden bir şey beklemiyorum. Beklentiler daima acı verir. Hayat kısa. Hayatınızı sevin. Mutlu olun, gülümseyin ve hatırlayın: Konuşmadan önce dinleyin. Yazmadan önce düşünün. Dua etmeden önce bağışlayın. İncitmeden önce hissedin. Nefret etmeden önce sevin. Ve ölmeden önce yaşayın!." 

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