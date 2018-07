OHAL'in kalkmasıyla bölge kalkınacak

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'teki iş çevreleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kaldırılmasıyla bölgede sosyal, kültürel ve ekonomik yönden önemli gelişmeler bekliyor.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili gelişmeler, bölgede iş çevrelerince olumlu karşılandı.

OHAL'in kaldırılmasıyla bölgede turizm başta olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bir canlanmanın olması bekleniyor.

- "Kısa süre içerisinde bölgeye etkisini göreceğiz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk gerçekleştirilen icraatlardan birinin OHAL'in kaldırılması olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Uzun süredir uygulanan OHAL'in ağır koşulları olmasa da bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Takva, "Öncelikle OHAL'in kaldırılacak olmasını çok olumlu değerlendiriyoruz. Ülkemiz, bu karardan hemen sonra hızlı demokratik adımlarla ve sivil toplumu rahatlatacak birtakım çalışmalar gerçekleştirmelidir. Karar, uluslararası yatırımcılarda çok olumlu bir etki yaratacak. OHAL'in kalkmasının kısa süre içerisinde bölgeye etkisini göreceğiz. Dolayasıyla OHAL'in kalkacak olmasını sevinçle karşılıyoruz." diye konuştu.

- "Özellikle turizme büyük bir etkisi olacak"

Muş TSO Başkanı Erdal Koç da OHAL'in kalkmasının bölgedeki sosyal, ekonomik ve turizm hayatını olumlu etkileyeceğini belirterek, "Özellikle turizme büyük bir etkisi olacak. Çünkü OHAL kelimesi, her yerde olduğu gibi yabancılarda da olumsuz bir algı bırakıyor. Uzun zamandır beklediğimiz OHAL'in kalkmasının her yönüyle bölgemize olumlu yansımaları olacak. İnşallah her şey daha güzel olacak. Karar şimdiden bölge halkını sevindirmiştir." dedi.

Hakkari TSO Başkanı Servet Taş da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in uzun bir aradan sonra kalkacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

OHAL'in kalkmasının önemli yansımalarının olacağını anlatan Taş, şunları aktardı:

"OHAL'in kalkması en çok Hakkari'yi etkileyecek. Coğrafyamız her türlü doğa sporu için elverişli bir yer. OHAL'in kalkması ve yapılacak tanıtımlarla insanlar buraları daha çok tercih edecek. Turizm, hayvancılık ve madencilik sektörlerinde önemli dinamiklere sahip olan ilimiz gerekli desteklerle inanıyorum ki 5 yılda kabuğunu kıracak. Bizler de OHAL'in kalkmasının ardından iş adamlarını yatırım yapmak üzere ilimize bekliyoruz."

- "Büyük bir umut ışığı görüyoruz"

Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan da OHAL'in kalkmasının sadece bölgeyi değil ülkenin genelini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iş adamları, yatırımcılar ve siyasilerin terörle mücadeleye yoğunlaştığını anlatan Tezcan, "OHAL'den sonra bölgemiz için büyük bir umut ışığı görüyoruz. Bölgeye daha çok iş insanı gelecek ve yatırım önemli ölçüde artacak. Her yönden büyük bir fayda göreceğiz. Turizm sektöründe OHAL'den de kaynaklı sıkıntılar kısa süre içerisinde giderilecektir. Yapılacak birtakım çalışmalarla inanıyorum turistlerin uğrak yeri bölgemiz olacaktır." diye konuştu.