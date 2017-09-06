ÖİB bazı illerdeki taşınmazların satışını onayladı

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) İstanbul, Tekirdağ, İzmir ve Niğde'deki bazı taşınmazların satışı onaylandı.

Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye hazinesine kayıtlı, İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Şamandıra Mahallesi'ndeki toplam 870,32 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinde 1 milyon 890 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Gültepe'ye satılmasına karar verildi.

Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 85 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 61 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Fatih Yaman’a, İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi köyündeki 3 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın 70 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mert Çavuşoğlu'na, Niğde'nin Merkez ilçesi Yeşilburç köyündeki 10 bin 735,07 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 765 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa Ergün'e ve aynı yerdeki 17 bin 409,65 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 1 milyon 175 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Cevahir Yıldız'a satışı onaylandı.