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ÖİB bazı taşınmaz satışlarını onayladı

ÖİB, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında yer alan Ankara, Aksaray, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Erzurum, Samsun, Sinop, Tokat'taki bazı taşınmazların satışı onaylandı.

ÖİB bazı taşınmaz satışlarını onayladı

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında yer alan Ankara, Aksaray, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Erzurum, Samsun, Sinop, Tokat'taki bazı taşınmazların satışı onaylandı.
Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Kalecik ilçesindeki taşınmaz 98 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Nejdet Kaya'ya, Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki taşınmazın 59 bin lira bedelle Tolga Özkulluk'a, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki taşınmazın 2 milyon 873 bin lira bedelle Hayati Ögüt'e, Bayburt'un Merkez ilçesindeki taşınmazın 84 bin lira Murat Batmaz'a, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki taşınmazın 318 bin lira bedelle Yusuf Uysal'a, Erzurum'un Horasan ilçesindeki taşınmazın 16 bin 500 lira bedelle Adnan Köse'ye, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki taşınmazın 560 bin lira bedelle Selahattin Ergin'e, Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki taşınmazın 97 bin lira bedelle Şadan Özkan'a, Tokat'ın Zile ilçesindeki 7 taşınmazın 138 bin lira bedelle Recep Çıkla'ya, Turhal ilçesindeki taşınmazın 433 bin lira bedelle Murat Taşkıran'a satışı onaylandı.
Muhabir: Arife Yıldız Ünal

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