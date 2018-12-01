ÖİB'den 11 taşınmazın satışına onay

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 11 taşınmazın satışına onay verildi.

ÖİB'in taşınmaz satışı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'da 2 ve Maliye Hazinesine kayıtlı Yalova'da 4 taşınmazın, ayrı ayrı satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihale sonucu en yüksek teklifi veren şahıslara satılması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Erzurum'daki 2 taşınmazın satışı da ÖİB tarafından onaylandı.

Öte yandan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Zonguldak ve Samsun'da 2 ve Sümer Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Samsun'da 1 taşınmazın ayrı ayrı satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihale sonucu en yüksek teklifi veren şahıslara satışına da onay verildi.