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ÖİB'den 11 taşınmazın satışına onay

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 11 taşınmazın satışına onay verildi.ÖİB'in taşınmaz satışı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kütahya'da 2 ve Maliye Hazinesine kayıtlı Yalova'da...

ÖİB'den 11 taşınmazın satışına onay
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ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 11 taşınmazın satışına onay verildi.

ÖİB'in taşınmaz satışı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'da 2 ve Maliye Hazinesine kayıtlı Yalova'da 4 taşınmazın, ayrı ayrı satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihale sonucu en yüksek teklifi veren şahıslara satılması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Erzurum'daki 2 taşınmazın satışı da ÖİB tarafından onaylandı.

Öte yandan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Zonguldak ve Samsun'da 2 ve Sümer Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Samsun'da 1 taşınmazın ayrı ayrı satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihale sonucu en yüksek teklifi veren şahıslara satışına da onay verildi.

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