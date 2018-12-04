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ÖİB'den 21 taşınmazın satışına onay

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 4 ildeki 21 taşınmazın satışına onay verildi.ÖİB'in taşınmaz satışına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kütahya'da 17, Ankara'da Maliye...

ÖİB'den 21 taşınmazın satışına onay
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ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 4 ildeki 21 taşınmazın satışına onay verildi.

ÖİB'in taşınmaz satışına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'da 17, Ankara'da Maliye Hazinesine kayıtlı 2, Artvin'de 1 taşınmazın, ayrı ayrı açık artırma, pazarlık ve satış yöntemi usulleriyle özelleştirilmesini kapsayan ihalede en yüksek teklifi veren şahıslara satılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Sümer Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Samsun'daki taşınmazların da bir bütün halinde satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihalede en yüksek teklifi veren şahıslara satışına onay verildi.

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