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ÖİB'den imar planı değişikliği onayı

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki parsele ilişkin hazırlanan Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı...

ÖİB'den imar planı değişikliği onayı
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ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki parsele ilişkin hazırlanan Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişiklikleri onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programındaki, mülkiyeti Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı, Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'nde 42 numaralı parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, yol genişliğinin 10 metreye düşürülmesi, teknik altyapı alanı ayrılmaması ve imar planı gösterimine ilişkin itirazlar kabul edilirken, diğer itirazlar reddedildi.

Söz konusu parsele ilişkin geliştirme konut, ibadet, teknik altyapı, park alanları ile yol kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylandı.

Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında ÖİB yetkili kılındı.


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