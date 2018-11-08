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ÖİB'den taşınmaz satışı

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) 15 şehirdeki 30 taşınmaz, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. ÖİB'nin konuya ilişkin ihale ilanları, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, İstanbul'daki...

ÖİB'den taşınmaz satışı
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ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) 15 şehirdeki 30 taşınmaz, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ihale ilanları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, İstanbul'daki bir taşınmaz ile Afyonkarahisar'da 5, Burdur'da 3, Niğde'de 2, Isparta, Kırşehir, Aksaray ve Bayburt'ta birer taşınmaz ve üzerindeki yapılardan oluşan 15 ayrı mülk satışa çıkarıldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan 138 bin 50 metrekarelik alan da satılacak taşınmazlar arasında yer alıyor. Bu taşınmaz için geçici teminat tutarı 1 milyon lira olarak belirlendi.

Bu ihale için istekliler tekliflerini 10 Ocak 2019'a kadar verilebilecek.

Ankara, Muğla, Amasya, Karaman, Diyarbakır, Malatya ve Kahramanmaraş'taki toplam 15 taşınmaz da yine "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Bu taşınmazların ihalesi, 8 Ocak 2019'da yapılacak.

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