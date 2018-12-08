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ÖİB'den taşınmaz satışı

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre,...

ÖİB'den taşınmaz satışı
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ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖİB tarafından yürütülen özelleştirme işlemleri çerçevesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'ndeki 10 bin 178 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, ihalede 18 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Özuysal Gıda Hayvancılık Tarım Taşımcılık İnşaat Oto Kiralama ve Turizm Ticaret AŞ'ye satışına onay verildi.

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