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ÖİB'den taşınmaz satışı

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ankara ve Adıyaman'daki 3 taşınmazın satışına onay verildi. ÖİB'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında...

ÖİB'den taşınmaz satışı
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ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ankara ve Adıyaman'daki 3 taşınmazın satışına onay verildi.

ÖİB'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Gölbaşı ilçesi Oyaca-İmar Mahallesi'ndeki bin 699 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihale sonucu 82 bin 500 lira ile en yüksek teklifi veren Cihan Yıldız'a satılması kararlaştırıldı.

Adıyaman ili Besni ilçesi Aşağı Sarhan Mahallesi'ndeki 42 bin 241 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 450 bin lira ile en yüksek teklifi veren Mustafa Özger'e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.

Ankara ili Etimesgut ilçesi, Eryaman Mahallesi'ndeki 5 bin 857 metrekarelik taşınmazın da 5 milyon 60 bin lira ile en yüksek teklifi veren Yüksel Bir Organizasyon İnşaat Petrol Tarım Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketine satışı onaylandı.

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