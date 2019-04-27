ÖİB'den taşınmaz satışları

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Muş ve Zonguldak'taki bazı taşınmazların satışına onay verildi.

Konuya ilişkin ÖİB kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muş'un Bulanık ilçesi Adıvar köyünde 1762 parselde kayıtlı 40 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 60 bin 100 lira bedelle en yüksek teklifi veren Murat Cantepe'ye satılması kararlaştırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos/Öteyüz Mahallesi'nde 2545 parseldeki 2 bin 710 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da en yüksek teklifi veren Ali Karakaş ve Muharrem Balcı Ortak Girişim Grubu'na satılması onaylandı.