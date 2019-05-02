Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda dünya mersin
Külleme kendini gösterdi
Külleme kendini gösterdi
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı

ÖİB'den taşınmaz satışları

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Muğla ve Ankara'daki bazı taşınmazların satışı onaylandı

ÖİB'den taşınmaz satışları
banner17

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Muğla ve Ankara'daki bazı taşınmazların satışına onay verildi.

Konuya ilişkin ÖİB kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlıyken özelleştirme kapsam ve programına alınan Muğla'nın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Tuna Yapı Gıda Sanayi Pazarlama Taahhüt İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti'ye satışına onay verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın da 262 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ayşe Çetin'e satılması kararlaştırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMuğlaÖzelleştirme İdaresi BaşkanlığıResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5