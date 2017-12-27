OKA'dan 8 yılda 105 milyon hibe

SAMSUN (AA) - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinde 8 yılda 105 milyon lira hibe verdi.

OKA'nın 2018 yılında "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı" ile "Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında sağlayacağı destekler ile ilgili Atakum Kültür Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

Programlar kapsamında verilecek 28 milyon liralık kaynakla Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin (OSB) temel ve teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi hedefleniyor.

OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Osman Kaymak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, belirlenen hedef doğrultusunda başarılı projelere aktarılacak kaynaklarla OSB'lerin elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol gibi donatılarının geliştirileceğini söyledi.

Ayrıca turizm alanında doğal, kültürel ve tarihi değerlere erişilebilirlik ile bilinirliğinin de artırılacağına dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:

"Ajansımız kurulduğu günden bugüne kadar mali destek programları kapsamında 579 projeye yaklaşık 105 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Faydalanıcıların da sağladığı eş finansman da dikkate alındığında, 2009 yılından bu yana uygulanan projelerle 200 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir. Ajans, sağladığı mali desteklerle ekonomik, sosyal ve mekansal kalkınmayı desteklerken, bölgemizde kurumsal kapasitenin gelişmesine ve kurumlararası iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı vermektedir."

OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen ise 2018 yılı teklif çağrısı kapsamında 28 milyon lira kaynak tahsis edildiğine işaret ederek, hibe almak isteyen kuruluşların kendilerine başvurarak detaylı bilgi alabileceğini aktardı.



