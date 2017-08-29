Okul alışverişi öncesi velilere uyarı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, eğitim-öğretim yılının yaklaşmasıyla kırtasiye sektörünün hareketlendiğini belirterek, çocukların kullanacakları kırtasiye malzemelerinin ve formaların fiziksel değil, kimyasal içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken yazılı açıklamasında, bu yıl eğitim-öğretime yaklaşık 18 milyon öğrencinin devam edeceğini anımsatarak, velilere alışveriş öncesi uyarılarda bulundu.

Eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle yaklaşık 3 milyar dolar pazar payına sahip kırtasiye sektörünün şimdiden hareketlendiğine dikkati çeken Palandöken, ailelerin, çocukları için alışveriş yaparken ürünlerin dış görüntüye aldanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken, "Yarınlarımızın umudu çocuklarımızın sağlıklarını korumalıyız. Çocuklarınızın kullanacağı kırtasiye malzemelerinin ve formaların fiziksel değil, kimyasal içeriğine dikkat edin. Yollarda eğreti tezgahlarda satılan albenili kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalıdır. Çocuklarımızın sağlığını hiçe sayıp sadece kendi ceplerini ve kazançlarını düşünen fırsatçıların ekmeğine yağ sürmeyin. İthal ürünlerin menşeine ve markasına mutlaka dikkat edilmelidir. En önemlisi CE ve TSE uluslararası standart işaretleri aranmalı ve bu ürünler güvenilir yerlerden alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimleri sonucunda 100 kırtasiye ürününden 97'sinin güvenli hale geldiğini ifade eden Palandöken, tüketicilerin mutlaka ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli, markalı olan ürünleri satın alması gerektiğini kaydetti.