"Okul öncesi eğitim kişilik gelişiminde çok önemli"

İSTANBUL (AA) - ide okulları, okul öncesi dönemde beceri kazanımının yanı sıra kişilik gelişiminin de desteklendiğini bildirdi.

ide okulları açıklamasına göre, yapılan birçok akademik ve bilimsel araştırma, çocukların başarılı, özgüvenli, mutlu ve iyi birer insan olmasının temellerinin okul öncesi dönemde atıldığını gösteriyor.

Çocuğun karakterinin temel özellikleri artık çok daha erken aşamalarda oluşmaya başlıyor. Bu alandaki temel araştırmalara göre karakter özelliklerinin şekillendiği yaş 4'e kadar inmiş durumda. 7 yaşına gelen bir çocuğun karakter temeli oturmuş oluyor. Yani 4-7 yaş arasındaki dönemi çok iyi geçirmek, bu dönemde çocuğa gerekli beceri ve bakış açılarını kazandırmak çok ama çok önemli.

Okul öncesi dönem, çocuğun büyüme ve gelişiminde de önemli bir aşama. Bir yandan çocuğun psikolojik gelişimini anlayan ve yönlendiren, diğer yandan da beceri ve yetkinlik setini bu gelişime uygun kurgulayıp onlara verebilen bir okul öncesi eğitim kurumu, çocuğun yarınlarında çok kritik bir rol oynayabiliyor.





- "Güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ide okulları Eğitim Direktörü Dilek Yakar, okul öncesi eğitimin çocuğun eğitim sürecine ilk adım attığı, belki de en önemli adımı attığı bir aşama olduğunu vurguladı.

Yakar, şunları kaydetti:

"Bu noktada çocuğunuzun tüm eğitim hayatını şekillendirecek, tüm gelişimini etkileyecek bir deneyim başlıyor. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumu, bu önemli gerçeğin bilincinde olmalı ve gerek akademik gerekse sosyal anlamda nitelikli bir programa sahip olmalı. Ayrıca çocuklarımızın ilk öğretmenleri olacak olan okul öncesi öğretmenlerin de yetkinlik ve vizyon olarak çok nitelikli olmaları önemli.

Bu aşamada mutlu ve etkili bir deneyim yaşayan çocuklarımızın gelecekte de eğitim hayatlarında mutlu olmaları daha kolay olacak. Bu anlamda, çocuklarımızı yarına daha yetkin, daha özgüvenli, daha başarılı ve fiziksel ve zihinsel anlamda daha sağlıklı biçimde hazırlamak, onların mutlu birer insan olmalarına yardımcı olmak ide okullarının okul öncesi eğitiminin temel felsefesini oluşturuyor."

Çocukları geleceğe hazırlarken bundan 10-20 sene sonra yetkinlikler ve beceriler anlamında çok farklı bir dünya olacağı gerçeğini dikkate almak gerektiğine işaret eden Yakar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünyayı bugünden anlayabilmek ve çocuklarımızı bu dünyanın gerçeklerine göre yönlendirmek çok ama çok önem kazanıyor.

Güçlü eğitim kadrosu ile ön plana çıkan ide okulları çocuğunuzun hem bilişsel hem de sosyal özelliklerinin şekillenmesine destek oluyor. Ana dil, yabancı dil, okuma-yazma ve matematiğe hazırlanma gibi programların yanı sıra oyun saati dans, beden eğitimi, drama ve müzik gibi sosyal programları bir arada uygulayan ide okul öncesi programı çocuğunuzu güvenli bir geleceğe hazırlıyor."