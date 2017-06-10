Ölçü aleti işlemleri kolaylaştı

ANKARA (AA) - Çeşitli ölçü aletlerine ilişkin yürütülen işlemler ve verilen yetkilere yönelik vize süreçleri kolaylaştırıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Egzoz Gazı Emi̇syon Ölçme Ci̇hazları Muayene Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ğe göre, cihazın kullanıcısı dışında diğer kişilerce yapılacak müracaatlar; müracaatı yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve varsa araç plakası ile birlikte şikayete konu cihazın kullanıldığı yerin adres bilgilerini içerecek şekilde elektronik olarak il müdürlüğüne yapılacak.

Takograf Ci̇hazları Servi̇s Hi̇zmetleri̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇kle takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin vizesi için il müdürlüğüne yapılacak başvurularda belge aslı başvuru dilekçesi ekinde yer almasına yönelik hüküm kaldırıldı.

Tartı Aletleri̇ Muayene Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇kle de benzer bir düzenleme tartı aletlerine yönelik gerçekleştirildi. Buna göre, yetkili muayene servis ve personel yetki belgesinin vize işlemleri il müdürlüğü tarafından, belgelerin ilk verilişindeki şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek yapılacak. Belgelerin vizesi için il müdürlüğüne yapılacak başvurularda belge aslının aranması hükmü ise yönetmelikten çıkarıldı.