Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul dünya mersin
Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
Çamaşır kurutmanın tasarruflu yolu
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart

OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı

- Maltepe Üniversitesi'nin yürütücü ortaklarından olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar üretildi

OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi'nin yürütücü ortaklarından olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Nevin Taşaltın’ın Türkiye’den proje yürütücüsü olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı projede, Maltepe Üniversitesi-TÜBİTAK MAM-Slovakya Bilimler Akademisi iş birliğiyle OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar üretildi.

Verilen bilgiye göre, son yıllarda temiz enerji kaynağı olarak adlandırılan organik ışık yayan diyot (OLED) aydınlatma paneli üretiminde elektrot olarak çoğunlukla ındiyum kalay oksit (ITO) kullanılıyor. Dünyada ITO kaynaklarının kısıtlı, yüksek maliyetli ve esnek tabanlı aygıt üretiminde kırılgan olması, bilim insanlarını yeni elektrot yapılarını araştırmaya yöneltiyor.

"Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, özgün üretim süreciyle nano kalınlıklı ve metal katkılı alüminyum oksit ince filmler hazırlanarak ITO filme alternatif optik geçirgenliğe ve iletkenliğe sahip elektrotlar üretildi. Yapılan elektrotlar, OLED üretiminde test edildi. Projenin bir sonraki adımında esnek tabanlı elektrot üretimi de hedefleniyor. 1 Eylül 2019’da tamamlanacak proje kapsamında yayınlar hazırlanıyor. Elektrotların ticarileştirilebilmesi öncesi bu yıl içinde patent için başvuru da yapılacak.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Nevin Taşaltın, konuya ilişkin değerlendirmesinde, disiplinler arası ekip çalışmasının önemini vurgulayarak, projenin organik elektronik alanında yeni bir adım olduğunu belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Maltepe Üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1