Ömer Karadeniz Yeşil Dönüşüme dikkat çekti

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) tarafından Energy Nova A.Ş. işbirliğiyle İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve açılış konuşmalarını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz’in yaptığı Güneş Enerjisi Sistemlerinde Yatırım Semineri hakkında değerlendirmelerde bulunan Karadeniz: “Gerek plastik sektöründen gerek imalat sanayinin diğer kollarından büyük ilgi olan seminerde GES yatırımlarında dikkat edilmesi gereken detaylar üzerine odaklandık” dedi.

Yeşil Dönüşümü Sağlamalıyız

Dünyanın önemli bir paradigma değişikliğinden geçtiğini ve sürdürülebilirliğin önümüzdeki süreçte en önemli kavram olarak karşımıza çıkacağını dile getiren Karadeniz, “İmalat sanayimizin yeşil dönüşüme hızlı şekilde adapte olması gerekiyor. Aksi halde orta vadede ihracatımızın bu durumdan etkilenmesi işten bile değil. Öte yandan, karbon ayak izimizi azaltmak adına yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, gerek firma ölçeğinde gerek ülke ölçeğinde bakıldığında ekonomik olarak büyük avantajlar sunuyor. Malum, ülkemiz fosil yakıtlar bakımından oldukça fakir bir ülke ve bu sebeple en önemli ithalat kalemlerimizin başında enerji geliyor. Oysa ki yenilenebilir enerji potansiyelimiz çok yüksek. Doğru politikalarla bu potansiyelin kullanıma açılması durumunda, enerji ithalatımızın hatırı sayılır ölçüde düşmesi ve bir yandan çevreyi korurken, diğer yandan daha sürdürülebilir bir dış ticaret dengesi yakalanması mümkün olabilir. Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarında finansman imkanlarının genişletilmesi ve finansman maliyetlerinin aşağıya çekilmesi gerekiyor” dedi.

Kurumsal İşbirliklerini Arttıracağız

Plastik sektörünün ülkemiz için önemine değinen ve hemen hemen tüm sektörlere ara malı sağlaması sebebiyle stratejik önemi haiz bir sektör olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Bahçıvan, “Enerji konusu imalat sanayimiz açısından çok kritik bir öneme sahip. Ham maddeden sonra gelen en büyük maliyet olarak karşımıza çıkmakta. Enerji; yapılan işin maliyetini, niteliğini ve en önemlisi rekabet gücünü belirleyen en önemi unsur olarak karşımızda bulunuyor. Türkiye ne yazık ki fosil kaynaklar açısından yeterli seviyede değil, ancak yenilenebilir enerji konusunda potansiyeli yüksek bir ülke. GES ve rüzgar enerjisi santralleri alanlarında yatırımlar son dönemde ciddi artış gösterdi, bunu görmek gelecek adına umutlu bir gelişme. İSO olarak biz de Sürdürülebilirlik Şube’mizle faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde sürdürerek üyelerimizi bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. İleriki dönemde sürdürülebilirlik alanında kurumlararası iş birliklerini artırmamız gerekiyor” dedi.

Sektörde Farkındalığı Arttırmalıyız

Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminerin ardından değerlendirmelerde bulunan Karadeniz, “Katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerinin tamamının yanıtlanması adına GES yatırımlarında rol alan tüm bileşenlerden temsilcileri bir araya getirdik. Bu kapsamda EPC, panel, kablo, invertör, konstrüksiyon ve finansman alanında sektörün önde gelen firmalarıyla katılımcıları buluşturduk ve katılımcılar etkinlikten büyük bir memnuniyetle ayrıldı. Bundan sonraki süreçte karbon ayak izimizi azaltmak adına neler yapılabileceği yolunda sektörde farkındalığı arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla imalat sanayinde farkındalığı arttırmak adına büyük bir çaba içerisinde olan Sayın Erdal Bahçıvan nezdinde İSO Yönetim Kuruluna ve Meclisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.