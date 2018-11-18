Ömer Lütfi Mete vefatının 9. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Fikir adamı, gazeteci-yazar ve şair Ömer Lütfi Mete, vefatının 9. yılında mezarı başında anıldı.



Ömer Lütfi Mete için Çengelköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.



Anma etkinliğine, Mete'nin eşi Leyla, kızları Hatice Hicaz, Fatma Berra, Zeynep Mücteba ile oğlu oyuncu Ali Buhara Mete, senarist ve yazar Ahmet Turgut, oyuncu ve yazar Ahmet Yenilmez, gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, yapımcı ve senarist Raci Şaşmaz'ın yanı sıra, sevenleri ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından anmaya katılanlara ikramda bulunuldu.

- Ömer Lütfi Mete kimdir?

Sabah gazetesinde 1970 yılında basın hayatına atılan Ömer Lütfi Mete, Bizim Anadolu, Tercüman, Türkiye, Yeni Haber, Orta Doğu, Yeni Şafak, Ayyıldız, Yeni Binyıl, Sabah gazetelerinde yönetici ve yazar olarak çalıştı; Türk Edebiyatı, Boğaziçi ve Çağrışım dergilerinde makale, mizahi öykü ve şiirleri yayınlandı.

Şiirlerini "Gülce" adlı kitabında toplayan Mete, "Allahsız Müslümanlık", "Milliyetsiz Milliyetçilik", "28 Şubat'tan Şemdinli'ye Derin Çeteler", "Derin Devlet", "Dünyayı Kimler Yönetiyor", "Derin Millet Manifestosu", "Çığlığın Ardı Çığlık", "Yerden Göğe Kadar", "Asker ile Cemre", "Çizme", "Hacı Yağı ile Parfüm Arasında", "Balonya Tünel", "İtfaiye Yanıyor" ve "Erdoğan Operasyonu (Mahir Kaynak ile ortak eser)" adlı eserleri kaleme aldı.



Mete'nin yazdığı sinema ve dizi senaryoları arasında "Çizme", "Gülün Bittiği Yer", "Bizim Yunus", "Kurtlar Vadisi Irak", "The İmam", "Köstekli Saat", "Ayrı Dünyalar", "Veysel Karani", "Ahmet Bedevi", "Bizim Ev", "Evlere Şenlik", "Ortaklar", "Deli Yürek", "Avcı", "Hayat Bağları", "AGA", "Kurtlar Vadisi", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Eşref Saati", "Ekmek Teknesi" ve "Çanakkale Destanı" yer alıyor.

Mütefekkir, gazeteci, yazar, senarist ve şair Mete, 18 Kasım 2009'da kalp krizi nedeniyle 59 yaşında vefat etti.