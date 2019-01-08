Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya burka dr yolcu Av
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Ömrünü tamamlamış bir milyon ton lastik geri kazanıldı

- LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt: - " 2007 yılından beri 1 milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği geri kazandırdık" - "Geçen yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üyeleri için belirlediği 2018 yılı ÖTL geri kazanım kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirerek sıfır atık projesine katkı sağladık"

Ömrünü tamamlamış bir milyon ton lastik geri kazanıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER), kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar bir milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği (ÖTL) geri kazandırmayı başardı.

LASDER tarafından yapılana açıklamada, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplatılması, taşıtılması ve uygun yöntemlerle geri kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak projeler yürütüyor.

Bu konuda tek yetkilendirilmiş kurum olan LASDER, çevre ve ÖTL mevzuatına uygun şekilde ömrünü tamamlamış lastikleri toplatmak ve geri kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmekte.

Yasal mevzuat gereği 1,6 mm diş derinliğinin altına düşen ÖTL'lerin granül, piroliz ve ek yakıt olarak geri dönüştürülmesini sağlayıp, sürdürülebilir çevreye katkı sağlayan LASDER, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt, derneğin kurulduğu yıldan bugüne kadar özverili çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu çalışmalarımız sonucunda 2007 yılından beri 1 milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği geri kazandırdık. Geçen yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üyeleri için belirlediği 2018 yılı ÖTL geri kazanım kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirerek sıfır atık projesine katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
LASDER
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1