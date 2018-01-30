OMV'den Avrupa Komisyonu'na Kuzey Akım-2 eleştirisi

VİYANA (AA) - Avusturyalı enerji şirketi OMV'nin Yönetim Kurulu Üyesi Manfred Leitner, Avrupa Komisyonu'nun Kuzey Akım-2 projesine yaklaşımını eleştirerek, "Bu projenin Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak için olduğunu vurgulamak istiyorum ve Avrupa Komisyonu'ndan biraz da pozitif taraflarını görmelerini rica ediyorum." dedi.

Leitner, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Gaz Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Gazprom'un Avrupa için güvenilir bir kaynak olduğunu söyledi. Leitner, "50 yıldır bu şirketle (Gazprom) çalışıyoruz. Bu evimize, hastanemize, okulumuza kısaca tüm Avrupa'ya doğalgaz göndermek anlamına geliyor. Üstelik rahat ve makul bir fiyata." ifadelerini kullandı.

Leitner, Avrupa'nın doğalgaz üretiminin azaldığını belirterek, bölgedeki gaz talebinin de arttığına dikkati çekti.

Dünyadaki en büyük doğalgaz rezervlerinin Rusya'da bulunduğuna değinen Leitner, "Bizi bu rezervlere doğrudan bağlayan projelerden biri de Kuzey Akım-2. Avrupalı 5 büyük şirketin de finansman tarafında yer aldığı bir projeden bahsediyoruz. Bu projenin Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak için olduğunu vurgulamak istiyorum ve Avrupa Komisyonu'ndan biraz da pozitif taraflarını görmelerini rica ediyorum." diye konuştu.

Leitner, ayrıca karbon emisyonlarının azaltılması için de doğalgazın önemli bir yakıt olduğuna işaret ederek, dünyada nüfusla birlikte enerji tüketiminin de artacağını ve yenilenebilir, nükleer enerji ve doğalgaz tüketiminin de ciddi oranda yükseleceğini aktardı.

Avrupa Komisyonu, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının enerjide Rus hakimiyetini artıracağı teziyle söz konusu projeye karşı çıkarak, sıvılaştırılmış doğalgaz gibi alternatif kaynaklara yönelmeyi öneriyor.