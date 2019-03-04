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On Numara çekildi (2)

- 10 bilen 3 kişi, 115 bin 762'şer lira ikramiye kazandı

On Numara çekildi (2)
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ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 115 bin 762 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 692 lira 60'şar kuruş, 8 bilen bin 741 kişi 133 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 556 kişi 25 lira 15'er kuruş, 6 bilen 107 bin 720 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 193 bin 357 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Erzurum'un Yakutiye, İzmir'in Balçova, ve Hatay'ın Antakya ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 315 bin 236 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 922 bin 573 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 514 bin 496 lira 99 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüOn Numara
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