On Numara çekildi (2)

ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 166 bin 292 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 102 kişi 2 bin 173 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 25 kişi 109 lira 65'er kuruş, 7 bilen 20 bin 94 kişi 21 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 194 kişi 3 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 383 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Ümraniye ilçesinden ve Kırşehir Merkez'den yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 217 bin 224 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 883 bin 539 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 492 bin 716 lira 44 kuruş aktarıldı.



(Bitti)



