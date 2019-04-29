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On Numara çekildi (2)

- 10 bilen 2 kişi 364 bin 988'er lira ikramiye kazandı

On Numara çekildi (2)
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ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 364 bin 988 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 90 kişi 2 bin 817 lira 25'şer kuruş, 8 bilen bin 797 kişi 141 lira 15'er kuruş, 7 bilen 19 bin 305 kişi 25 lira 15'er kuruş, 6 bilen 120 bin 412 kişi 4 lira 25'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 209 bin 828 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden ve Kırşehir Merkez'den yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 884 bin 914 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 10 bin 440 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 563 bin 382 lira 86 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiOn Numara
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