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On Numara çekildi (2)

- 10 bilen 4 kişi 78 bin 68'er lira ikramiye kazandı

On Numara çekildi (2)
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ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 78 bin 68 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 2 bin 704 lira 25'şer kuruş, 8 bilen bin 492 kişi 139 lira 70'er kuruş, 7 bilen 15 bin 663 kişi 25 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 489 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 700 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Adana'nın Çukurova, Ankara'nın Altındağ ve Çankaya ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 81 bin 816 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 829 bin 481 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 462 bin 625 lira 95 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüOn Numara
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