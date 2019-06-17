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On Numara çekildi (2)

- 10 bilen 4 kişi 83 bin 421'er lira ikramiye kazandı

On Numara çekildi (2)
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ANKARA (AA) - On Numara oyununun 880. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi 83 bin 421 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 128 kişi bin 738 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 835 kişi 121 lira 35'er kuruş, 7 bilen 17 bin 293 kişi 24 lira 55'er kuruş, 6 bilen 104 bin 344 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 575 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Sivas'ın Zara, İstanbul'un Bahçelievler, İzmir'in Balçova ve Zonguldak'ın Alaplı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 224 bin 563 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 886 bin 577 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 494 bin 347 lira 48 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Milli Piyango İdaresiOn Numara
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