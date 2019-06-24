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On Numara çekildi (2)

- 10 bilen 2 kişi 161 bin 709'ar lira ikramiye kazandı

On Numara çekildi (2)
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ANKARA (AA) - On Numara oyununun 881. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 161 bin 709 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi bin 997'şer lira, 8 bilen 2 bin 73 kişi 104'er lira, 7 bilen 20 bin 355 kişi 20 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 676 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 478 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Denizli'nin Pamukkale ve Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 156 bin 99 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 859 bin 348 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 479 bin 133 lira 20 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Milli Piyango İdaresiOn Numara
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