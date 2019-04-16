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"Öncelik ekonomi olmalı"

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "İstanbul seçimlerinin gölgesi ekonomi üzerinden artık kalkmalıdır. Öncelik ekonomi olmalı, artık yanlış hiçbir adım atılmamalıdır"

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul seçimlerinin gölgesi ekonomi üzerinden artık kalkmalıdır. Öncelik ekonomi olmalı, artık yanlış hiçbir adım atılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK verilerinde sanayi üretiminin şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 gerilediğini belirtti.

Üretimdeki daralmanın 6 aydır sürdüğünü savunan Öztrak, "Şubat ayında imalat sanayi üretimi yüzde 5,5 düştü. Yine Şubat’ta aramalı üretiminde yüzde 9,7, sermaye malı üretiminde ise 7,8 daralma yaşandı. Aramalı ve sermaye malı üretimindeki azalış önümüzdeki aylar için de toparlanma konusunda olumlu işaretler vermiyor." ifadesini kullandı.

"Bu yılın ilk iki ayında üretimde yaşanan çöküşün" bütçe imkanlarının sonuna kadar zorlandığı bir dönemde gerçekleştiğini belirten Öztrak, 2019'un ilk iki ayında bütçeden yapılan faiz dışı harcamaların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artmasına rağmen, sanayi üretiminin yüzde 6,2 daraldığını ileri sürdü.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin giderek derinleştiğini belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Resmi rakamlara göre bile rekorlar kıran işsizlik ve azalan istihdam, ekonomideki daralmanın ve yaşanan krizin çalışan kesimlere ağır faturası ortaya koyuyor. İktidar ise bu ağır ekonomik krize çözüm bulmak yerine, İstanbul’da seçimleri iptal ederek yeni belirsizlikler yaratmanın peşinde. İktidar, İstanbul seçimlerinin sonucunu içine sindirmeli, sandıktan çıkan Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanlığı koltuğuna bir an önce oturmalıdır. İstanbul seçimlerinin gölgesi ekonomi üzerinden artık kalkmalıdır. Öncelik ekonomi olmalı, artık yanlış hiçbir adım atılmamalıdır."

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