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"Öncü göstergeler baharı müjdeliyor"

- TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın: - "Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor" - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Türk özel sektörü olarak biz geleceğimizden ümitliyiz" - "Bankalarımız ve hükümetimizin destekleriyle beraber bu sıkıntılı dönemi aşma noktasına geldik. Bundan sonra inşallah önümüz daha açık olacak"

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ANKARA (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor." dedi.

Aydın, JW Marriott Otel'de düzenlenen "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 13. Toplantısı" öncesinde yaptığı açıklamada, piyasaların sakinleştiğini, her şeyin beklentiler doğrultusunda olduğunu söyledi.

Faiz oranlarının düştüğüne, döviz kurunun daha stabil seyrettiğine işaret eden Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyon beklenenden daha iyi bir durumda. Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Bütçede, cari açıkta bunların hepsini görüyoruz. Bunlar, gerek reel sektöre gerek bize daha iyi bir faaliyet ortamının olduğunu gösteriyor. Daha iyi bir faaliyet ortamında öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor. Reel sektör ve onu desteklemek için bankacılık sektörü baharın ivedice gelmesi için dün olduğu gibi bugün ve yarın da üzerine düşeni yapacaktır. Bankacılık sektörü güçlüdür, deneyimlidir. Bunu Türkiye'yi büyütenlerle paylaşmaktan haz ve mutluluk duyuyoruz."

- "Finansmana erişimi açık tutmamız lazım"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Tarihimizde bir ilki yapıyoruz. Reel ve finans sektörü hep beraber Anadolu'yu dolaştık. Aslında bu bizim, birbirimizin ayrılmaz bütünü olduğumuzun en güzel somut göstergesiydi." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, banka genel müdürleri ve yardımcılarının bu kapsamda sahaya indiklerini, reel sektör ve bankacıların "aynı masada" olduğuna dikkati çekerek, "Bu aslında birbirimizi daha iyi anlayacağımızı, geleceğimiz açısından da umut verici bir gelişme olduğunun en somut göstergesi. Ortak çözümleri hep beraber geliştiriyoruz. Yine bu sıkıntılı süreci de birlikte atlatacağımızın en somut göstergesi. Biz aynı geminin içindeyiz. Eğer reel sektörde sıkıntı olursa finans sektöründe sıkıntı olur, finans sektöründe sıkıntı olursa reel sektörde sıkıntı oluyor. Onun için de finansmana erişimi açık tutmamız lazım." ifadesini kullandı.

Buna benzer sıkıntıların, 25 yıldır yaşandığını ve aşıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bunu da aşmasını biliyoruz. Türk özel sektörü olarak biz geleceğimizden ümitliyiz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Çıkarken biraz zorlanırız, inerken hızlanırız. Şimdi bankalarımız ve hükümetimizin destekleriyle beraber bu sıkıntılı dönemi aşma noktasına geldik. Bundan sonra inşallah önümüz daha açık olacak. Biz ülkemize güveniyoruz, gelecekte ülkemiz bugünkünden daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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