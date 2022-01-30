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Öncü markalar MOYSAD'ı kurdular öncülük için yola çıktılar

Mobilya sektörünün önde gelen markalarının bir araya gelerek oluşturdukları MOYSAD ilk genel kurulunu yaptı. Kurucu üyelerden Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan dernek kuruluşundan bu yana yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Dernek tüzüğünün kurucu üyelerin onayına sunulmasının ardından derneğin ilk başkanı olarak Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin seçildi.

Öncü markalar MOYSAD'ı kurdular öncülük için yola çıktılar

Yaklaşık iki ay önce mobilya sektörüne öncülük etmek için sektörün önde gelen markaları tarafından kurulan Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), ilk genel kurulunu gerçekleştirerek başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi.

29 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen ve kurucu üyelerinin tamamımın katıldığı genel kurul toplantısında önce Divan Heyeti seçildi. Ardından kurucu üyelerden Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan dernek kuruluşundan bu yana yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Dernek tüzüğünün kurucu üyelerin onayına sunulmasının ardından derneğin ilk başkanı olarak Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin seçildi.

Üyelerin oy birliği ile seçilen ve 2 yıl boyunca derneğin başkanlığını yürütecek olan Ertekin yaptığı teşekkür konuşmasında, sektörde birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesinin önemine vurgu yaparken derneğin bu anlamda hem sektöre yeni heyecan hem de büyük bir güç katacağını söyledi. Amaçlarının sadece derneği büyütmek değil sektörün sorunlarına çözüm bulmak ve sektörün özellikle dış piyasaya açılmasına öncülük etmek olacağını sözlerine ekleyen Başkan hedeflerinin Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada söz sahibi haline getirmek olduğunu ve asıl hayallerinin Türkiye’yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek olduğunu kaydetti. Ertekin ayrıca bu yıl büyük bir fuar organize etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Yapılan seçim neticesinde dernek Yönetim Kurulu aşağıdaki isimler olarak belirlendi:

YK Başkanı                      Alpaslan Baki ERTEKİN   (Erciyes Anadolu Holding CEO)

YK Başkan Yrd. Nuri ÖZTAŞKIN               (Yataş Group CEO)

YK Başkan Yrd.  Davut DOĞAN                (Doğanlar Holding YKB)

YK Üyesi                          Muharrem ÇİLEK                          (Çilek Mobilya YK Üyesi)

YK Üyesi                          Mehmet YAYLA                            (Kilim Mobilya YKB)

YK Üyesi                          Ömer ÇETMEN               (ÇETMEN Grup Başkan)

YK Üyesi                          Metin GÜLTEPE                           (İşbir Holding CEO)

DERNEK ÜYE MARKALARI

ADORE, ALFEMO, BELLONA, BY KEPI, CASA, ÇETMEN, ÇİLEK, DİVANEV, DOĞTAŞ, ENZA, FATİH KIRAL, GÜNDOĞDU, İSTİKBAL, İŞBİR, KELEBEK, KİLİM, KONFOR, LOVA YATAK, MODALIFE, MONDI, RAPSODİ, VİZE, YATAŞ, YATSAN, ZEBRANO

MOYSAD hakkında bilgi

40 bine yakın üretici ve 65 binden fazla işyeriyle, 10 milyar Dolar’ı aşkın büyüklüğe sahip mobilya sektöründe aynı zamanda 500 bini aşkın kişiye istihdam sağlanıyor. MOYSAD yenilikçi anlayışıyla sektörde öncü bir kuruluş olmayı hedefliyor. Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), sadece üyelerini ve Türk mobilya üreticilerini değil, global mobilya sektörünü de hedefleyen yaklaşımıyla dikkat çekiyor…

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MOYSADİLK GENEL KURULUNUYAPARAK BAŞKANINI SEÇTİ!LK MESAJ “TÜM SEKTÖRÜ KUCAKLAYACAĞIZ”
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