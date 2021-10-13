Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Öncü oldu ödül aldı
Öncü oldu ödül aldı
Cimbom'da Nef var
Cimbom'da Nef var
Yatırıma büyük ilgi
Yatırıma büyük ilgi
100 şubeye ulaştı
100 şubeye ulaştı
Hedef için görev
Hedef için görev

Öncü oldu ödül aldı

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin “Sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi ve eşitsizliklerle mücadele konularında aldığımız inisiyatifler ve yenilikçi finansman modellerimizle, 15 yıldan fazla süredir, Türkiye’nin öncü kurumlarından biriyiz" dedi.

Öncü oldu ödül aldı
banner17

Sürdürülebilir finansman konusunda sektörüne liderlik eden ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol üstlenen Garanti BBVA, Londra merkezli ekonomi dergisi Global Economics tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılında da Türkiye'nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası ve Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası ödülüne layık görüldü.

Ödül ile ilgili açıklamada bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin “Sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi ve eşitsizliklerle mücadele konularında aldığımız inisiyatifler ve yenilikçi finansman modellerimizle, 15 yıldan fazla süredir, Türkiye’nin öncü kurumlarından biriyiz. Tüm bu çalışmalarımızla sürdürülebilir kalkınmaya bugüne kadar 51 milyar TL’yi aşan kaynakla katkı sağladık. 2014 yılından bu yana, proje finansmanı portföyümüzün karbondan arındırılması amacıyla finansman sağladığımız yeni enerji üretim projelerinin tamamı yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşuyor. Bu yıl yenilenebilir enerjiye olan desteğimizi bir adım öteye taşıyarak finans sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek kömürle bağlantılı aktiviteleri finanse etmeyeceğimizi taahhüt ettik. Ayrıca Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda net sıfır banka olma yolunda küresel trendleri takip ederek sektörümüz adına çok daha büyük bir taahhütte bulunup Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne Türkiye’den katılan ilk ve tek banka olduk. Bu taahhüt kapsamında portföyümüzü en geç 2050 yılına kadar net sıfır karbon yapma doğrultusunda stratejiler geliştireceğiz.

Son olarak Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA iş birliği yaparak deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçirdik. Sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiğimiz uygulamalarla pek çok farklı endekste ve uluslararası platformda yer alıyoruz. Başarılarımızı her yıl artırarak yeni ödüller kazanıyor ve sektördeki paydaşlarımıza öncülük ediyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve yatırım konusundaki hedeflerimizi korumaya ve her yıl daha iddialı hedefler koymaya devam edeceğiz” dedi.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Global Economics’denGaranti BBVA’ya 2 ödül BirdenTürkiye’nin Sürdürülebilir FinansEn İyi Bankası Ve Türkiye’nin En İyi Yatırım BankasıEn İyi BankasıGaranti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar EdinEbru Dildar Edin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1