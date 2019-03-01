Öncüpınar Gümrük Kapısı direkt geçişlere yeniden açılıyor

KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapanan Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı, 4 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçişlere yeniden açılıyor.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gerekli girişimlerin ve hazırlıkların tamamlanmasıyla, 8 yıl aradan sonra Suriye'ye yük taşıyan nakliye araçlarının direkt geçişlerine pazartesi gününden itibaren izin verileceği kaydedildi.

İç savaşın başlamasının ardından Türkiye'deki tırların tampon bölgeye alınarak yüklerini burada Suriye plakalı araçlara naklettiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen Türk plakalı araçların pasaport, gümrük işlemlerini tamamlaması ve Suriye tarafına geçmek isteyen araç sahiplerinin, kendi istekleriyle Suriye'ye geçmeyi kabul ettiklerine ilişkin alınacak imzalı taahhütnameye istinaden Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapmalarına 4 Mart 2019 tarihi itibarıyla izin verilecek. Geçit yapacak araçların akaryakıtları hususunda Suriye için herhangi bir standart depo muafiyeti olmadığından, standart depo harici çıkışların (ikinci depo, su deposu, içine akaryakıt konulabilecek herhangi bir depo) çıkışına izin verilmeyecektir."

Bölgede nakliyecilik yapan Fayat Aygün de gazetecilere yaptığı açıklamada, aktarma sırasında zaman kaybı yaşadıklarını belirterek, "Eğer kapı gerçekten açılır, araçlarımız aktarmasız geçişleri sağlanırsa, şoförler de firma sahipleri de biraz rahatlar." dedi.

Ahmet Yedipınar da Mersin'den geldiğini, sabahtan bu yana aktarma yapmak için araç beklediğini ifade ederek, kapının direkt geçişlere açılması durumunda bu tür kayıpların yaşanmayacağını söyledi.

Öte yandan, 17 Temmuz 2018'de başlayan tır sahasının yenilenme ve idari binaların bakım onarımını kapsayan tadilat çalışmaları da aralıksız devam ediyor.