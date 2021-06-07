Onlarca üreticinin kurduğu ilk yerel çarşı babalar gününe hazır

İzmit Çarşısı’nda Babalar Günü Kampanyası Başladı. 100’ü aşkın İzmitli üreticiyi, esnafı ve girişimciyi bünyesinde toplayan İzmit Çarşısı, Türkiye genelinden alıcılara ulaşmaya devam ediyor. Ülkemizin ilk yerel çarşısı olan İzmit Çarşısı’nda Babalar Günü indirimi başladı!

İzmit Belediyesi öncülüğünde Good4Trust iş birliğiyle hayata geçirilen İzmit Çarşısı’nda doğaya ve topluma saygılı üretim yapmaya niyetli yerel işletmeler, esnaf ve kadın girişimcilerin ürünleri yer alıyor. Yerelden ülke geneline açılan üreticiler, ürünlerini izmitcarsisi.org adresinde yüzbinlerce alıcıya sunuyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün öncülüğünde Şubat ayında faaliyete geçirilen İzmit Çarşısı, Babalar Günü’ne özel bir kampanya düzenliyor.

İzmit Çarşısı’nda yer alan dükkan sahipleri, ürünlerinin fiyatlarında çeşitli oranlarda indirimler uygulayarak Babalar Günü Kampanyası’na katıldılar.

Hem Sevdiklerinize Hem İzmitli Üreticilere İyilik Yapın

21 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek olan kampanyadan faydalanmak isteyenler, doğaya ve topluma saygılı üretim yapmaya niyetli üreticilere de destek vermiş olacak.

“İyilikler paylaşıldıkça çoğalır” sloganıyla yola çıkan Good4Trust iş birliğiyle yürütülen İzmit Çarşısı’ndaki Babalar Günü kampanyası ile hem İzmitli üreticilere destek olabilir, hem de sevdiklerinize iyilik hediye edebilirsiniz. İzmit Çarşısı Babalar Günü Özel kategorisindeki ürünlerına internette bakmak mümkün olabiliyor.