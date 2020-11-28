Online alışverişte fark yarattı

Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu TURK Elektronik Para AŞ’nin markası Param’ın, ‘ParamPOS’ ürünü ile 1-28 Kasım tarihleri arasında yapılan online alışverişlerde dakikada 8 bin 500 işlem gerçekleşerek rekor seviyeye ulaştı. ParamPOS kullanan e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan kullanıcılar hızlı, kesintisiz alışveriş deneyimi yaşadı.

Tüm dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin en yoğun olduğu kasım ayında bu yıl da adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı. E-ticaret siteleri indirim kampanyaları ile hem satıcılarına hem de müşterilerine avantajlar sunarken, bu yoğunlukta kesintisiz ödeme hizmetleri altyapısının önemi de bir kez daha ortaya çıktı. 2015 yılında Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni alan TURK Elektronik Para AŞ’nin markası Param, ParamPOS ürünüyle kasım ayı boyunca e-ticaret müşterilerine ödeme sistemleri alanında sunduğu güçlü teknolojik altyapı ile sektörde fark yarattı. Müşterilerine ParamPOS ayrıcalığı sunan Türkiye’nin en çok tercih edilen e-ticaret sitelerinden biri ParamPOS ile yapılan alışverişlerde dakikada 8 bin 500 işlem adedine imza attı.

KASIM AYINDA PARAMPOS İLE 1.9 MİLYON İŞLEM ADEDİ, 680 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ GERÇEKLEŞTİ

1-28 Kasım tarihleri arasında e-ticaret sitelerinde ParamPOS aracılığıyla toplam 1 milyon 945 bin 263 işlem yapılırken, 680 Milyon TL işlem hacmi gerçekleşti. Yapılan araştırmalara göre online alışveriş yapanların önemli bir kısmının, seçtikleri ürünler sonrasında sepetlerine gittiklerinde, ödeme sırasında yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle alışverişten vazgeçtiklerini söyleyen Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, bu noktada kullanıcıya sunulan kesintisiz ve hızlı ödeme hizmetinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. ParamPOS’un sunduğu teknolojik altyapıyla sektörde fark yarattığını ifade eden Yılmaz, “Bilindiği gibi kasım ayı, özel kampanyaların çokluğu nedeniyle e-ticaret sektörünün en önemli ayı. ParamPOS ile yapılan online alışverişler kesintisiz ve hızlı gerçekleşti. Ödeme sistemleri alanındaki güçlü teknolojik altyapımız ile sektörde fark yaratan ParamPOS, kasım ayında online alışverişlerde dakikada 8 bin 500 işlem adedine imza attı. Kasım ayında e-ticaret sektörünün kampanya odaklı indirim günleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgi gördü. Param olarak biz de ödeme sistemleri hizmetlerimizle kullanıcılara hızlı ve kesintisiz bir alışveriş deneyimi yaşatmaktan mutluyuz” dedi.