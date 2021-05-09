Online bağlantıyı kesmedik düğünler başlıyor umutluyuz

Müşterilerine güvenli bir alışverişin yanında mimarlar eşliğinde evlerini diledikleri gibi dekore etmelerini sağlayan Kelebek Mobilya, canlı bağlantıyla sanal mağazada ücretsiz iç mimar desteği sunuyor. Web sitesindeki “Evini Tasarla” uygulamasıyla dekore edilecek odasının ölçülerini giren, kapı ve pencerelerin yerlerini belirten müşteriler, 3 boyutlu sanal bir ortamda odalarını tasarlayabiliyor. Analytics verilerine göre bugüne kadar sanal mağazadan ve web sitesinden görüntülü görüşme ile son dönemde 50 bin müşterisinin yaşamına dokunan Kelebek, dijital yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sektörde ilk dijitalleşme adımlarını atan Kelebek Mobilya, bahar aylarında yaşam alanlarını yenilemek isteyen kullanıcılarını 7/24 web sitesi ve sanal mağazasında karşılıyor. Takipçiler, kendisine en uygun olanı mobilyayı evlerinden çıkmadan tek tuşla ve 3D olarak inceleyebiliyor, kararsız kaldığı noktalarda ise Kelebek Mobilya’nın iç mimarlarına canlı olarak danışabiliyor.

Online satış danışmanı ile istediğiniz Kelebek bir tık ile yaşam alanınızda

Fonksiyonel ve modern ürünleri ile her ihtiyaca ve yaşam alanına uygun dekorasyon fırsatları sunan Kelebek Mobilya, online satış danışmanı hizmetiyle haftanın 7 günü 10:00 17:30 saatleri arasında müşterilerinin sorularını cevaplıyor.

Kelebek ile “Evini Tasarla”

Kelebek Mobilya’nın web sitesinde yer alan “Evini Tasarla” uygulamasına girip dekore edilecek odasının ölçülerini giren, kapı ve pencerelerin yerlerini belirten müşteriler, 3 boyutlu sanal bir ortamda odalarını oluşturabiliyor. İstedikleri Kelebek ürününü seçip sanal odaya yerleştirerek dekorasyon seçimlerini farklı açılardan birebir görebilen müşteriler, kararsız kaldıkları noktalarda ise Kelebek mimarlarından ücretsiz hizmet alabiliyor.

İçinde bulunduğumuz tam kapanma sürecinin sektörleri olumsuz etkilediğini belirten Kelebek Mobilya Marka Müdürü Serkan Kaplan, “Maalesef tekrar bir tam kapanma süreci içine girdik. Biz Kelebek Mobilya olarak tüm mağazalarımızı kapatsak da online mağazamız en hızlı ve en kapsamlı şekilde her zaman müşterilerimize açık. Müşterilerimizle canlı konferanslarla iletişimlerimize devam ediyoruz ve online olarak satışlarımızı da aynı şekilde sürdürüyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz online satış danışmanı hizmetimiz ile haftanın 7 günü 10:00 17:30 saatleri arasında müşterilerimiz uzmanlarımıza bağlanarak ürünler, kampanyalar ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Yanı sıra bayram sonrasında piyasalarda ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Düğün sezonu ile de satışlarımızın beklediğimiz düzeylere geleceğini öngörüyoruz” dedi.

https://www.kelebek.com/tr adresinde köşe koltuk takımlarından yatak odalarına, yemek odalarından oturma gruplarına ve aksesuarlara kadar ihtiyaç duyduğunuz her Kelebek ürününe çok daha uygun fiyatlarla erişmek mümkün.

Kelebek Mobilya Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 160’ın üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.